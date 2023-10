Sophie Codegoni è pentita. La ex ‘bonas’ di Avanti un altro e tronista di Uomini e Donne ha ammesso di aver abusato della chirurgia estetica sin da giovanissima, salvo poi fare dei passi indietro per tentare di porre rimedio a una situazione sfuggita di mano. È stata la stessa influencer a raccontare la propria esperienza nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda lo scorso 3 ottobre su Rete 4.

Codegoni, 23 anni da compiere il prossimo 22 dicembre e mamma da qualche mese di Celine Blue avuta da Alessandro Basciano, ha spiegato come il primo approccio con il mondo dei ritocchini sia avvenuto in tenera età: “Io ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa immensa ai miei genitori per farmi rifare le labbra. Avevo delle labbra piccolissime, avevo questa leggera asimmetria, le volevo sempre più grandi, belle e quindi ho iniziato a farle invece che una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 2-3”. Quindi, senza tanti giri di parole, ha proseguito: “Mi sono distrutta”.

Resasi conto del risultato Sophie si è sottoposta a due trattamenti per ridurre il volume delle labbra, ma i suoi esperimenti con la chirurgia non si sono limitati al volto. “Avevo un seno molto bello” ha proseguito nel programma di Bianca Berlinguer, “ma non era perfetto come lo volevo io, e pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste e ho rifatto il seno”. Il suo modello di bellezza era una star molto famosa e seguita: “Il mio canone era Bella Hadid, volevo l’occhio tiratissimo. Giravo Instagram e dicevo: ‘No lei non la guardo perché mi viene angoscia, è troppo bella’. Vivevo quasi questa competizione con tutto quello che vedevo”. Se è vero che tutto fa esperienza, anche Sophie Codegoni ha imparato qualcosa da tutto ciò, ed è cambiata la prospettiva da cui guarda la realtà: “Ad oggi ringrazio perché ho cambiato canone, mi piace un canone più reale e naturale”, e ha lanciato un appello alle giovani: “Ragazze, calme, aspettate, abbiamo una vita davanti. 16 anni? Aspetta…” invitando le adolescenti a non avere fretta di stravolgere il proprio aspetto, e, forse, ad accettarsi per quel che si è.