“Lei è tirchio?“, la domanda di Francesca Fagnani durante l’ospitata a Belve di Massimo Giletti. “Ancora con questa storia?”, la risposta sorniona di lui. “Una volta a pranzo insieme finse di dimenticarsi il portafoglio”. Così in un intervista andata in onda nel 2023, i due giornalisti e amici scherzavano e ieri ecco che la gag è tornata in auge in un video pubblicato sui social da Fagnani. Lei e Giletti si trovano in un bar del centro di Roma a bere un aperitivo: “Questo è un momento magico, voglio testimoniare che Massimo mi ha offerto un bicchiere di vino”, scherza lei. E aggiunge: “Lui ha preso una Coca Cola”. A quel punto Giletti: “Fai passare una cosa normale, come se fosse straordinaria” e poi sta al gioco: “La coca cola era per ridurre il prezzo”.9