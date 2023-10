Un’interrogazione parlamentare per capire da dove arriva il video postato su Twitter da Matteo Salvini, che immortala la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione pro-migranti al porto di Catania. La annuncia il deputato M5s Luciano Cantone, sottolineando che il filmato “è ripreso, come si può vedere, da una posizione privilegiata, ossia quella della Polizia”. Come è possibile vedere in questo video realizzato in esclusiva dal fattoquotidiano.it, infatti, a filmare è un uomo che si muove con naturalezza e indisturbato in mezzo al cordone di agenti. E la telecamera (o lo smartphone) a un certo punto zoomma sul volto della magistrata – in prima fila – come a voler evidenziare la sua presenza.

Come fa il ministro Salvini ad avere un video del genere adesso e a usarlo come arma politica? Non posso credere che Salvini utilizzi la Polizia come propria milizia personale e che addirittura riceva imbeccate per affossare una giudice". Nei prossimi giorni farò sul tema un'interrogazione parlamentare. Il ministro dei Trasporti e vicepremier ha usato le immagini per sostenere la malafede della giudice, che nei giorni scorsi ha disapplicato il decreto Cutro sull'immigrazione, non convalidando il trattenimento nel centro di Pozzallo di quattro richiedenti asilo tunisini. Una dinamica dietro la quale il deputato M5s vede un uso distorto del potere politico: "Come fa il ministro Salvini ad avere un video del genere adesso e a usarlo come arma politica? Non posso credere che Salvini utilizzi la Polizia come propria milizia personale e che addirittura riceva imbeccate per affossare una giudice". Nei prossimi giorni farò sul tema un'interrogazione parlamentare.