Il ministro dell’Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini ha postato oggi sul suo profilo Facebook un video risalente al 25 agosto 2018 in cui si vedono decine di cittadini riuniti per manifestare contro il blocco dei migranti sulla nave Diciotti, voluto da Salvini stesso, allora ministro dell’Interno. Lo scopo della pubblicazione è evidenziare la partecipazione della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione sul molo. Apostolico in questi giorni è al centro delle cronache per aver disapplicato il decreto Cutro sull’immigrazione, non convalidando il trattenimento nel centro di Pozzallo di richiedenti asilo tunisini. Ma chi ha girato il video pubblicato da Salvini? In queste riprese esclusive è possibile osservare come gli agenti di polizia schierati non avevano alle proprie spalle operatori e giornalisti che potessero riprendere la scena, ma anzi, lo spazio retrostante era circoscritto dagli agenti. Seguendo le immagini cerchiate si può vedere come l’uomo che riprende la scena si muova con naturalezza e indisturbato in mezzo al cordone di agenti (accade spesso che durante le manifestazioni la polizia effettui riprese per poter identificare coloro che partecipano alle proteste, ma solo a scopo investigativo e quindi non divulgativo): davanti c’è la giudice e accanto a lei una donna con in mano un cellulare, la stessa che compare nel video pubblicato da Matteo Salvini. Nelle immagini successive (pubblicate da Local Team e Gedi Visual), seguendo il cerchio rosso, è possibile notare le riprese effettuate dai manifestanti (e anche da questa angolazione si vede la donna con il telefono) in cui è ben visibile l’uomo intento a riprendere il sit-in dal cordone di polizia. L’inquadratura delle immagini postate da Salvini sembra proprio questa.