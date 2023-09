Sul set di Don Matteo 14 è giunta una notizia che ha preoccupato e non poco l’attore Nino Frassica. Il suo gatto bianco di nome Hiro è stato smarrito a due passi dal Duomo di Milano. Notizia subito veicolata dal comico stesso, prima sulla pagina Facebook “Gatti Smarriti Umbria” e poi sul profilo Instagram, dove ha postato una storia in cui spiegava l’accaduto, offrendo una ricompensa di 5 mila euro a chi riuscisse a trovarlo. Nell’appello social dell’attore compare una didascalia che fornisce ulteriori dettagli sull’animale, come la presenza del microchip.

A dare l’iniziale l’allarme – ieri mattina – sarebbe stata la moglie dell’attore, Barbara Exignotis, la quale, immaginando un rapimento di Hiro, si è messa in contatto con le forze dell’ordine. I carabinieri hanno cercato l’animale per tutta la mattinata. Una vicina di casa si è persino offerta di organizzare – con il figlio ed un conoscente attrezzato – una perlustrazione dei tetti delle case di tutto l’isolato con un drone, ipotizzando che il prezioso felino bianco potesse essersi rifugiato tra i coppi.

Mentre era partita la caccia al gatto, in pieno centro Milano proseguivano le riprese della fiction, che continueranno per tutta la settimana in esterna. A Spoleto la troupe ed il cast soggiorneranno fino al 28 ottobre.

La moglie di Frassica sullo smarrimento

“Hiro è il più piccolo dei nostri tre gatti, non conosce la città: appena abbiamo visto che non era più in casa, abbiamo subito avviato le ricerche – ha detto Barbara – ma finora non abbiamo riscontri. Siamo molto affezionati ai nostri gatti, ora speriamo di ritrovarlo anche attraverso il microchip. Abbiamo cercato ovunque. Se Hiro sentisse la mia voce la riconoscerebbe subito, ma sono convinta che qualcuno possa averlo già trovato e preso con sé”. Moltissimi i messaggi di incoraggiamento dei follower, fiduciosi che la faccenda possa concludersi con un lieto fine.