Sembra trascorsa una vita e invece era solo il 2021 quando Alda D’Eusanio prese parte al Grande Fratello Vip. Quella edizione lì – vinta da Tommaso Zorzi – fu probabilmente una delle ultime guardabili. Ma al di là di questa considerazione personale, quello che è oggettivo è che fu un’edizione indimenticabile per la D’Eusanio. Purtroppo per lei non per una motivazione positiva. Sostanzialmente fu una débacle. La scrittrice e conduttrice di Tollo (Chieti) inciampò in diverse gaffe fino ad essere espulsa con effetto immediato dopo aver pronunciato una frase molto forte nei confronti di Laura Pausini e del marito Paolo Carta. Da quel momento è “sparita” dal piccolo schermo.

Oggi, a distanza di due anni, torna a parlare del reality, di quella che fu la sua esperienza, di cosa è accaduto dopo ma anche di cosa pensa dell’attuale edizione, quella “non Vip”, con Alfonso Signorini sempre alla conduzione ma con la grande novità di Cesara Buonamici in veste di opinionista. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, D’Eusanio ha rivelato di non avere più alcun rapporto con Signorini: “Lui è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore”. Poi, parlando della propria partecipazione al reality, ha ammesso di essersi pentita. Amaramente: “È stato l’errore più grande della mia vita”. E ancora ha aggiunto al riguardo: “Mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione”, ha assicurato. L’epilogo, come sappiamo, non fu dei migliori. E i mesi successivi sono stati particolarmente duri: “Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, ma non è stato bello quello che ho passato”. Cosa pensa, infine, dell’edizione del GF ora in onda? “Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione”, le sue parole in riferimento, ovviamente, a Cesara Buonamici.

Già in passato D’Eusanio era tornata a parlare del programma tv, prendendosela più volte con l’azienda: “Avrebbero dovuto proteggermi e non lo hanno fatto: addirittura sono finita nella “lista nera”. Non solo ai loro programmi tv è fatto divieto di invitarmi, ma non posso più essere nemmeno nominata da conduttori o ospiti. Non accetto di essere considerata come un fantasma; io esisto e voglio farmi sentire”. E poi un rimpianto: “Il mio neurologo mi aveva sconsigliato di partecipare, diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perché ad un certo punto sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione e avrei potuto combinare pasticci. Aveva ragione”.