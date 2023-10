“Chi di Lazza ferisce, di Lazza perisce”. Parafrasando un vecchio detto, è quello che è accaduto a una follower che su X ha innescato una reazione sopra le righe del cantante.

Lazza non è nuovo a commenti ironici e qualche volte politicamente scorretti, specialmente su X. Capitano quelle sere in cui, come un fiume in piena, commenta di tutto. Ad esempio è accaduto sul video, diventato virale, di Gerry Scotti che – grazie all’intelligenza artificiale – canta il successo sanremese “Cenere”.

Naturalmente i fan hanno inondato l’artista di segnalazioni e lui ha così risposto: “Molti hanno deciso di inviare il video a Lazza che ha poi commentato la situazione su X: “Cenere cantata da Gerry Scotti, propongo esilio al prossimo che me la invia. Spiacione“.

Al netto dell’ironia che ha caratterizzato questa risposta, c’è un altro “caso” che ha indignato i social e soprattutto innescato le accuse di sessismo. Lazza ha scritto: “Sono andato a cena da solo. Che hit”.

Una sensazione che ha voluto condividere con i fan, tra una portata e l’altra. Ma qui è entrata in gioco una follower che, dal nulla, ha puntato il dito, scherzosamente ma non troppo contro il cantante: “Eh be le turbofesse stanno lontano mille miglia da un nano”. Lazza l’ha così gelata: “Non ti farei manco con un bastone”.

Da qui una ridda di commenti e accuse di sessismo, qualcuno ha tentato di difenderlo ma senza successo. A leggere bene il botta e risposta, Lazza ha reagito in maniera diretta e con toni forti a un tentativo di body shaming. Sia ben intenso che nessuno dei due aveva ragione.