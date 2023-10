Continua a far discutere l’uscita di Oriana Marzoli dalla casa del Gran Hermano Vip, versione spagnola del nostro Grande Fratello. Nelle ultime ore Marzoli, supportata dal fidanzato Daniele Dal Moro, ha sviscerato sui social alcuni dettagli circa il suo “non abbandono”.

Oriana sostiene dunque di non aver in alcun modo lasciato il programma di sua volontà ma di essere stata cacciata dalla produzione senza preavviso. Ieri sera, domenica 1 ottobre, su Telecinco è andato in onda in prima serata un nuovo appuntamento del reality.

In questa occasione sono state trasmesse alcune clip esclusive relative al confessionale e alla conversazione avvenuta tra produzione e Oriana pochi attimi prima della sua uscita. Da studio sostengono che una volta varcata la porta rossa il concorrente debba essere di fatto automaticamente squalificato (come in Italia, del resto).

Eppure, secondo Marzoli, i fatti si sarebbero svolti diversamente tanto da voler raccontare tutti i passaggi minuziosamente in una storia Instagram: “Dopo il confessionale io sono tornata in casa! Se avessi abbandonato non sarei tornata in casa con gli altri. Loro si dimenticano di come sono andate le cose? E poi c’è stata anche una pillola”.

Emergono così i primi dettagli choc: “Bugie e ancora bugie! Dopo quel momento in confessionale che hanno mostrato, io sono uscita a parlare con loro attraverso la porta della produzione. Poi mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua perché secondo loro ero “nervosa e ansiosa” e dopo la conversazione ho rimesso il mio amato microfono e sono tornata in casa, per provare il ballo. Ci sono le immagini, c’è l’orario che lo mostra, e l’audio mentre provo e dico a Gustavo e Marta che la pillola che mi hanno dato mi faceva girare la testa. Accuse? Questa è la verità. E nel filmato si vede come stavo”.

Il discorso continua quindi con le differenze tra la versione spagnola e italiana del reality: “A proposito, 5 mesi al GF Vip Italia, è stato tutto diverso. Per me quel percorso è stato bellissimo, sono arrivata in finale, la produzione, i dirigenti e il presentatore si sono congratulati con me per il bellissimo percorso che ho fatto, ho un pubblico italiano che mi adora. Queste sono le differenze con il programma spagnolo!”.

Per poi concludere: “Traete le vostre conclusioni. Io non mollo proprio mai. Tant’è che mentre facevo le valigie, tra le lacrime ho chiesto a uno dei dirigenti: “Davvero mi buttate fuori?”. E mi hanno buttata fuori. Sono profondamente ferita da tutto quello che hanno detto su di me, da come avrebbero voluto lasciarmi, ma sono forte e la verità viene sempre alla luce”. Chissà come reagirà la produzione del reality show a queste gravi dichiarazioni.

