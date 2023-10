Ilary Blasi è volata a Monaco di Baviera insieme alla sorella Silvia e il cognato per raggiungere il fidanzato Bastian Muller e trascorrere così il weekend in sua compagnia. Un programma definito nei minimi dettagli tra pinte di birra, vestiti a tema e piatti della tradizione. È infatti partita Oktoberfest, manifestazione che ogni anno disseta turisti da tutto il mondo con una media complessiva di 6 milioni di visitatori e 7,5 milioni di boccali di birra spillati. Per l’occasione l’ex moglie di Francesco Totti, dopo la prima udienza telematica per il divorzio avvenuta il 20 settembre scorso, si è voluta calare nella parte indossando insieme a Bastian un tipico abito bavarese. A proposito della prima udienza, il settimanale Gente ha confermato la strategia scelta da entrambi gli ex coniugi nel poter ottenere la separazione con addebito, volendo dimostrare di fatto la colpevolezza di una delle due parti per la fine del matrimonio: “Si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private: vogliono dimostrare che a tradire per primo è stato l’altro“. Ma lasciamo le dispute tra ex e torniamo in Baviera dove, a favore di obiettivo, Blasi ha realizzato vari scatti tra baci appassionati, boccali di birra e momenti di festa condivisi nelle storie Instagram e nel post pubblicato. Tanti, come sempre, i complimenti. Ma i leoni da tastiera, conosciuti meglio come haters, non sono mancati. “Prima che ti fidanzassi con Bastian non sapevi neanche cosa fosse l’Oktoberfest”, le ha scritto un utente. E ancora: “Sei un po’ ridicola in queste foto” o “Pensa di avere vent’anni, ma si è vista?” fino a “Sei una povera oca”. Le pinte di birra, forse, sarebbero più utili a chi ha scritto questi commenti un po’ acidelli. No?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)