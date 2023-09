È morto Frank Carpentieri, dj e producer, volto noto del programma comico Made In Sud. Aveva 47 anni e da tempo era malato. Tra le sue collaborazioni più note quella con Alessandro Siani: nel film “Il principe abusivo“, Carpentieri interpreta se stesso in un cameo. Collaborazioni musicali con Subsonica, Rocco Hunt, Clementino, a piangere il dj è anche il mondo del calcio che lui stesso aveva ringraziato in un post di qualche mese fa: “Un grazie anche alla Società Calcio Napoli nella figura di Edo de Laurentiis e ai calciatori tutti, per avermi dimostrato la loro vicinanza. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita. Il vostro Frank Carpentieri”. Nello stesso post, il produttore mostrava una grande forza d’animo: “Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia. Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del Cto. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino. Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine”. Conosciuto e amato nella scena napoletana, l’incontro con Raiz degli Almamegretta lo ha portato giovanissimo a suonare nei più importanti locali della città.