Sette mesi dopo l’incidente avuto durante un allenamento, Daniele Scardina torna a farsi sentire sui social e lo fa con un toccante post dedicato ai suoi fan in cui aggiorna sulle sue condizioni di salute. Lo scorso febbraio, infatti, il pugile 31enne era stato ricoverato e operato alla testa dopo che, a causa di un movimento brusco del collo durante un allenamento di routine, gli si erano lesionate due vene. “Una cosa che può capitare a chiunque”, aveva detto all’epoca dei fatti il suo allenatore. Trasportato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano e sottoposto a un delicatissimo intervento al cervello, il pugile era entrato in coma.

La luce in fondo al tunnel Daniele e i suoi cari hanno potuto vederla il 26 aprile, giorno in cui il campione è stato dimesso dall’ospedale: trasferito in un centro riabilitativo in provincia di Lecco, da allora i profili social di “King Toretto” sono stati riempiti d’amore, con antissimi i messaggi di pronta guarigione provenienti dal mondo dello sport e non solo (il primo quello della ex fidanzata, Diletta Leotta).

Il messaggio di Daniele

Ora il post che infiamma i cuori dei fan: “Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere”, scrive. “La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo”, conclude Scardina.