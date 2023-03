Buone notizie per Daniele Scardina. Le condizioni del pugile italiano, in coma dal 28 febbraio e ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano, migliorano giorno dopo giorno, come testimoniano gli ottimi risultati dell’encefalogramma. Ad annunciarlo è proprio l’ospedale, che annuncia miglioramenti in vista per “King Toretto”: “In merito alle condizioni cliniche del Sig. Daniele Scardina, su richiesta della famiglia, l’ospedale dichiara che a 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa. Il prossimo bollettino sarà emesso quando ci saranno novità significative”.