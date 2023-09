Nikita Pelizon è nel mirino del web per aver lanciato qualche giorno fa Hunika Way, il suo corso motivazionale a scopo di lucro. Nikita nei panni di mental coach per gestire depressione e attacchi d’ansia senza una preparazioni da psicologa o una figura professionale riconosciuta. A tal proposito anche il professor Roberto Burioni aveva preso posizione riguardo al tema. Intervistato da Fanpage l’ex compagno di Nikita, Matteo Diamante, ha voluto rivelare le intenzioni della vincitrice della scorsa edizione di Grande Fratello Vip: “Sapevo già che era uno dei suoi sogni trasmettere quello che ha studiato e letto negli ultimi anni a proposito di positività. Le avevo già detto di stare attenta”.

Ancora: “Non ci sentiamo ma mi dispiace vedere sia stata insultata in questo modo. Credo che all’inizio non avesse nemmeno capito cosa stava dicendo”. Riguardo i titoli di studio in possesso di Nikita, Diamante sembra avere le idee confuse, pur essendo stati fidanzati per parecchio tempo: “Non so quale scuola abbia frequentato. So che ha fatto dei corsi per aiutare anziani e bambini”. E ancora: “So che aveva fatto il corso di OSA, ma non ricordo con precisione quale sia il suo titolo di studio. So che ha frequentato diversi corsi e che si è diplomata”. E se Pelizon mantiene silenzio stampa anche riguardo le polemiche dei costi relativi al suo corso (da un minimo di 300 euro in su fino al pacchetto vip), Diamante spiega: “Per come la conosco, so che questo mondo le piace e che ha studiato tanto. Magari avrà preso delle certificazioni. Mi dispiace anche vederla in questa situazione. Poi magari tra i tanti che la insultano trova 2/300 persone che comprano il corso”.

Nikita sarebbe pronta quindi per “curare” disturbi veri e propri con mindset e atteggiamento? Damante non ha dubbi: “Credo di sì. Nikita ha sempre desiderato stare in questo campo. Inizialmente le stavo anche dando una mano ma i miei contatti si sono rifiutati”. E a tal proposito l’ex fidanzato ha deciso anche di fare un invito a Pelizon: “Credo dovrebbe tornare sui suoi passi. Nikita non è più la modella di 5 anni fa. È molto più influente ed è necessario presti attenzione al modo in cui fa comunicazione. Spero ritiri il corso ma, conoscendola, immagino che non lo farà. Mi auguro che chi le sta vicino – e io non posso perché mi ha bloccato – le faccia capire che ci sono malattie vere e proprie che necessitano del supporto di professionisti preposti”. E la colpa, secondo lui, sarebbe proprio da attribuire ai suoi fan: “Purtroppo è circondata da persone, anche fan, che la amano a tal punto da non permetterle di ragionare. Credo siano stati proprio loro a fomentarla”.