Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip grazie ai suoi “angeli”, ha intrapreso una nuova avventura sul web. L’influencer ha deciso di rivelare ai suoi follower il segreto della sua felicità mettendo in vendita un corso motivazionale senza scopo di lucro tenuto da lei stessa. Pelizon quindi veste i panni di mental coach (pur non avendo alcun titolo che le permetta di poterlo fare) rivolgendosi a tutte le fasce di pubblico sui social, a partire dai giovanissimi che la seguono. “Dato che mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente, se un tempo vivevo con la depressione a braccetto. Ho investito su me stessa per anni. Tra studi, psicologi, letture, corsi, esercizi sono pronta”, ha scritto Nikita in una storia Instagram. Il corso “fai da te”, ovviamente, diventa rischioso nel momento in cui chi soffre di depressione spesso ha difficoltà a chiedere aiuto. A tal proposito segnaliamo il numero gratuito di pubblica utilità 1520, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e rivolto ad un pubblico maggiorenne. Qui il supporto psicologico con personale qualificato della Croce Rossa Italiana offre sostegno e ascolto a chiunque stia affrontando un momento di difficoltà o un disagio legato alla sfera psicologica, emotiva e relazionale con l’obiettivo di aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

Niente a che vedere, insomma, con il corso offerto da Nikita Pelizon. Il primo a mettere in guardia gli utenti è stato il medico e professore di microbiologia e virologia Roberto Burioni: “È bene capire una volta per tutte che la depressione è una malattia come il diabete o l’ipertensione, non il disturbo di chi non ha niente a cui pensare. Bisogna rivolgersi a uno specialista e, se necessario, curarsi con dei farmaci. Chi la minimizza è un irresponsabile”.

Al coro di polemiche si sono poi aggiunti numerosi utenti, tra cui Selvaggia Lucarelli: “TikTok frivoli, la psicoterapia sponsorizzata da influencer improbabili, le slide ricolme di banalità per spiegare fenomeni complessi, i voucher per i colloqui online venduti da personaggi ridicoli e molto altro ancora. Il risultato poi è questo. Chiunque ormai pensa di avere un livello di competenza accettabile“. Il corso offerto (per modo di dire) da Pelizon, dal titolo “Hunika Way”, dura 5 settimane e prevede 5 lezioni a settimana preregistrate tra i 30 e i 50 minuti. A questo si aggiunge un canale Telegram “per fare nuove amicizie” e una meditazione guidata. “Non è a scopo di lucro. In molti pretendevano anche che fosse gratis… Ho deciso di mettervelo a: 97 euro invece di 247 euro per le prime 24 ore”, ha anticipato Nikita spoilerando anche un pacchetto vip dal costo di 247 euro per le prime 24 ore per poi passare a 457 euro. Questa seconda opzione offre tutti i benefit della prima con in aggiunta una chiamata con Nikita con lo scoop di analizzare la situazione di vita dei clienti, i loro interessi e le attività svolte in passato.

E non è finita qui: Pelizon offre anche il 10% di sconto per gli acquisti sul suo shop online. Un bazar virtuale tra tazze, diari, cover e t-shirt con frasi motivazionali accompagnate dall’immancabile suo unicorno. Un progetto imprenditoriale che, di fatto, si appoggerebbe su disagi e difficoltà di terze persone. All’interno del suo gruppo Telegram, Nikita avrebbe infine svelato di aver studiato psicologia alle scuole superiori: “Non serve una laurea per lavorare su noi stessi. Ho fatto la scuola per aiutare le persone disabili, per aiutare i bambini e le persone anziane. Ho studiato psicologia alle superiori. Studio psicologia da quando sono nata perché l’ho sempre amata”. E ancora: “Ho deciso che il mio tempo ha valore, non è gratis. Sì, posso aiutare ma fino a un certo punto. Se inizio a rispondere a tutti i messaggi, finisco per non avere più una vita. Diventerebbe un lavoro e dato che studio queste tematiche da anni ho desiderato renderle possibili per tutti”. Resta il fatto che ansia e depressione sono patologie serie e proprio per questo motivo devono essere affrontate con il supporto di personale esperto qualificato.