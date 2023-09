Aurelio De Laurentiis è indagato con l’accusa di falso in bilancio. I magistrati della Procura di Roma hanno proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli: si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

L’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie intorno alla compravendita nel 2020 dell’attaccante nigeriana è stata spostata lo scorso agosto da Napoli alla Procura della Capitale, perché è a Roma che fu approvato il bilancio del Napoli calcio. Osimhen, capocannoniere del Napoli scudettato, arrivò dal Lille per una cifra complessiva di 71 milioni e 250mila euro. L’acquisto più costoso della storia del club di De Laurentiis. Il Napoli però pagò 50 milioni al Lille, mentre 21 milioni furono valutati i cartellini del portiere greco Orestis Karnezis e di tre giovani calciatori poi letteralmente spariti dai radar. I loro nomi sono Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri.

Proprio sulla valutazione di questi calciatori mai più visti in Serie A si concentra l’indagine. I pm Vincenzo Piscitelli e Francesco De Falco parlano di una “operazione in parte oggettivamente inesistente per l’importo di 21.250.000 euro, e plusvalenze fittizie pari a complessivi euro 19.947.363”. Per questo nel giugno scorso De Laurentiis, ma anche la moglie, Jacqueline Baudit, il figlio Edoardo e la figlia Valentina, erano stati iscritti nel registro degli indagati a Napoli per la stessa accusa (falso in bilancio) e per dichiarazione fraudolenta. La seconda ipotesi di reato è caduto perché l’eventuale evasione dell’Iva non si sarebbe verificata: la perdita di esercizio del Napoli era comunque “in rosso”. Ora che l’inchiesta è stata trasferita a Roma, resta però in piedi per l’ipotesi di falso in bilancio.