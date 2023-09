Abbiamo raccontato la storia di Chelsea Williams, alla quale è stato impedito di allattare al seno in areo per non “mettere a disagio le altre persone”, quella di Tiffany Francis che si è sentita dire “meglio evitare l’allattamento al seno in piscina”, sempre con la motivazione di “non disturbare gli ospiti” e tante altre storie ma quella che una mamma ha affidato a Reddit, come da prassi della piattaforma in forma anonima, riguarda sì lo stesso divieto ma imposto stavolta dal marito e papà del suo futuro bambino. L’uomo le ha chiesto di allattare in un’altra stanza: “Dice che è la sua unica regola – ha spiegato la donna – e che lo chiede perché non vuole che io metta a disagio suo padre e suo fratello, che vivono con noi. La sua idea è quindi che io vada al piano di sopra ogni volta che il bimbo deve mangiare”. La donna, infuriata, ha proposto al marito di coprirsi mentre allatta ma la soluzione non è stata accolta. La storia la riporta Il Messaggero. Molti i commenti contro il marito: “Se non crede che suo padre e suo fratello siano in grado di vedere una donna allattare nel 2023 il problema è suo“.