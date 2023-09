Che piaccia o meno, tra le qualità che la contraddistinguono c’è sicuramente l’ironia. Parliamo di Ilary Blasi, la nota conduttrice televisiva. Cosa ha fatto questa volta? Dobbiamo fare un passo indietro. Come sappiamo, da più di un anno è ormai ufficiale la sua separazione da Francesco Totti. Da quel momento si è scatenato il putiferio sulle pagine di cronaca rosa, a Roma non si è parlato d’altro per settimane (si fa per dire). Sicuramente tra le persone che più hanno destato curiosità c’è stata fin da subito Noemi Bocchi, la nuova compagna dell’ex capitano giallorosso. È lei, non è lei, dove si sono conosciuti e via dicendo: tanti gli interrogativi su cui sono stati scritti fiumi di parole. Fino ad arrivare a oggi, con Ilary e Francesco ormai distanti. Talmente tanto che anche durante la partita del figlio Cristian (il primogenito che gioca con la primavera del Frosinone Calcio) hanno scelto di sedersi lontani. Lui con Noemi e una coppia di amici, Ilary con Melissa, fidanzata di Cristian.

Tutto qui? No. Durante quella partita, ad un certo punto, l’amica di Noemi le ha mostrato sullo schermo una foto. Precisamente l’Instagram story che poco prima Ilary aveva pubblicato, a sostegno del figlio che stava disputando il match. Da lì il commento (segreto) di Noemi e, contestualmente, le numerose critiche da parte del web, che ha preso le parti di Blasi. Proprio lei, sempre via social, ha voluto commentare la vicenda lanciando una frecciatina. Questo è avvenuto qualche giorno fa, quando Ilary ha fatto visita nello studio oculistico dove la sorella Melory lavora come ortottista. Ad un certo punto, durante il controllo della vista, la presentatrice ha domandato: “Quindi Melory, dopo ci vedrò meglio?”. “Sì, tranquilla”, l’ha rassicurata la sorella. Poi la stoccata: “E quindi spierò anche meglio!“. E giù a ridere. Sebbene non abbia ovviamente fatto nomi nè fornito altri dettagli diretti, sembra evidente il riferimento all’episodio accaduto allo Stadio Tre Fontane di Roma. “Sei un idolo”, ha scritto un utente su Twitter commentando il filmato. “Infantile”, invece, il commento di un altro. Il web si divide, dunque, anche questa volta.

Intanto, scrive Il Messaggero, lo scorso mercoledì 20 settembre si è tenuta una nuova udienza per la causa di separazione tra Ilary e Francesco, che però non si sono presentati in aula. I loro avvocati, invece, hanno consegnato al giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, Simona Rossi, le memorie difensive con richiesta di ammissione delle prove. Si tratta di foto, chat, report di investigatori privati e chi più ne ha più ne metta. La richiesta? Entrambi avanzano la stessa: che venga riconosciuta all’altra persona la responsabilità della fine del matrimonio. Insomma, “anche i ricchi piangono”.