Attimi di panico sabato a Milano durante l’esibizione dei The Kolors su un battello lungo i Navigli. Tutto stava procedendo come da scaletta quando, ad un certo punto, l’imbarcazione ha iniziato imbarcare acqua. La band, fresca del successo con il tormentone estivo “Italodisco” stava tenendo un piccolo concerto per un evento promozionale, con decine di persone riunite lungo le sponde del Naviglio e affacciate alle finestre per godersi la musica quando proprio a “poppa”, dove era stato allestito il palco, si è iniziata a vedere dell’acqua a terra.

La situazione si è rivelata critica quando il battello, apparentemente a causa del peso della strumentazione utilizzata per il concerto, iniziato ad imbarcare sempre più acqua e inclinarsi in modo evidente. Subito è scattata l’evacuazione immediata dell’imbarcazione: il personale presente a bordo ha subito fatto scendere la band e il pubblico, suscitando lo stupore dei turisti, dei passanti e dei residenti che assistevano all’evento. Nel frattempo, l’acqua a bordo continuava ad aumentare mentre gli amplificatori e gli strumenti venivano scaricati. Per prevenire il possibile affondamento, è stato necessario ancorare il battello all’alzaia utilizzando cime e un’altra imbarcazione come supporto.

Fortunatamente, non si sono verificati feriti né momenti di particolare tensione. La profondità delle acque del Naviglio Grande in quel punto era di poco più di un metro, a metà strada tra il ponte di viale Gorizia e il vicolo dei Lavandai. Le indagini sono in corso per determinare la causa esatta dell’incidente, ma al momento sembra che il peso della strumentazione abbia contribuito all’accaduto.