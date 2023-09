Elodie pubblica una foto nuda per annunciare l’uscita del suo nuovo singolo “A fari spenti” e si scatenano i soliti commenti beceri. Nello scatto la cantante romana è ritratta con lenti a contatto verdi e i lunghi capelli ondulati sciolti a coprire le sue forme, proprio come una moderna Venere di Botticelli. Se tanti colleghi, amici e fan l’hanno ribattezzata “EloDea”, i soliti leoni da tastiera non hanno perso l’occasione per offendere: “Ma possibile che non sapete fare un qualcosa senza denudarvi ormai? E questo vale per ambo i sessi”, il commento di un utente. E un altro: “Hai notato che ti scrivono “bellissima” e non “bravissima” Elo?”. E questi sono solo alcuni di quelli riferibili.

Al che, dopo ventiquattr’ore, Elodie ha deciso di replicare a queste polemiche sterili. Come? Senza spendere neanche una parola, ha lasciato parlare al posto suo la forza delle immagini. Così, all’interno delle sue storie Instagram ha pubblicato una carrellata di foto di colleghi uomini che nella loro carriera hanno posato nudi o seminudi. Da Biagio Antonacci in una vecchia copertina di Vanity Fair con un solo vinile a coprire le sue parti intime al rapper Tupac in un celebre scatto di David Lachapelle. E poi Robbie Williams, nudo di spalle, in copertina per Under The Radar. La carrellata di storie si è chiusa infine con un video di Elodie intenta a mandare un bacio ai suoi haters, prima di andare a godersi le ultime sfilate della Fashion Week milanese.