Svegliarsi la mattina, specialmente se presto, può essere difficoltoso. C’è chi si vede costretto a mettere più sveglie, per poi rimandarle ripetutamente. Ma questo metodo non solo non è efficace, bensì potrebbe anche avere un impatto negativo sulla nostra salute. Come riportata da Focus.it, infatti, questa pratica non è affatto salutare. A dirlo sono i ricercatori dell’università statunitense di Notre Dame, secondo cui posticipare la sveglia renderebbe ancora più traumatico il risveglio e aumenterebbe i disturbi del sonno. Come fare, allora, per svegliarsi prontamente? Una “soluzione” piuttosto bizzarra arriva da @bakibbcola, utente TikTok con 33.5mila follower. In un filmato che attualmente conta quasi 8 milioni di visualizzazioni, Baki ha rivelato il suo metodo infallibile per svegliarsi subito la mattina. “Oggi vi insegno una cosa che vi piacerà tantissimo”, ha esordito lui.

Poi ha spiegato: “Se siete tra quelli che fanno fatica a svegliarsi al mattino e rimandate la sveglia tante volte questo trucco vi potrebbe salvare la vita, così come l’ha salvata a me. In giro si dice che se tu metti la sveglia lontana, alla fine non la senti. Ma se la metti troppo vicina, la spegni e ti riaddormenti”. E quindi, la soluzione? Un barattolo di marmellata. “Il mio trucco – ha detto lui mostrando tutto nel video – è che io ho un barattolo di marmellata nel frigo e semplicemente devo alzarmi dal letto per scannerizzare il QR code sul barattolo, altrimenti non si interrompe la sveglia”. Infine ha concluso: “L’app si chiama ‘Alarmy’, è gratuita. Ti dà la possibilità di creare sveglie personalizzate, scegliendo tu il prodotto così come io ho scelto la marmellata. Consiglio di non chiedere alla sveglia di interrompersi con calcoli matematici perché non esiste nessuno che riesca a fare moltiplicazioni o somme alle 7 del mattino. Se vuoi un tutorial, lo farò nel prossimo video”. ”

Genio”, ha scritto un utente sotto al filmato virale. Un altro, invece, ha commentato: “Io ho allarmi con moltiplicazioni e le faccio ma poi torno a dormire”. E ancora: “Mi rifiuti di essere così crudele con me stesso”, “Dopo due giorni ho già riprodotto il QR code sul cuscino del letto”. A chi gli ha chiesto cosa fare se la marmellata è terminata e hai buttato il barattolo nella spazzatura, lui ha risposto con ironia: “Logicamente la sveglia suonerà per sempre e i vicini di casa chiameranno la polizia però neanche loro potranno fare nulla perché inevitabilmente quando attraverseranno la porta cominceranno a ballare a ritmo della musica”.