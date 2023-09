È lui o non è lui? Certo che è lui. Brad Pitt è apparso ai fortunati e oramai ultimi avventori stagionali del Lago di Misurina. Per tutto il pomeriggio di ieri i dispacci locali e social hanno tuonato tra dettagli improvvisati, mimetizzazioni con cappelli e occhiali, fino all’apoteosi: la foto Facebook di Mauro Corona in compagnia di Brad. Uno scatto memorabile con Pitt che si intrufola tra i commensali dello splendido rifugio Locanda al Lago e i compagni di bevute di Mauro che alla quinta ombretta affiancano con innata giovialità la star hollywoodiana. A quel punto è stato tutto un chiedersi cosa ci facesse Brad Pitt nel Cadore.

L’interprete di Bastardi senza gloria è atterrato in solitaria lunedì scorso a Bolzano con chitarra al seguito per quella che il Corriere Trentino ha definito una breve vacanza rigeneratrice in una spa di Merano. Solo che Brad non sembra essere rimasto fermo nella località altoatesina, anzi. Diverse testate locali spiegano che non è la prima volta che Pitt scorrazza nel Cadore con le sue moto da collezione.

Insomma, il legame con la montagna italiana c’è ed è anche molto profondo tanto da essere tatuato sul suo avambraccio. Si tratta della figura di Otzi, l’uomo di Similaun, storia amatissima dall’interprete di Fight Club che, ma anche qui siamo nel campo di vaghissime voci di corridoio, vorrebbe pure farci un film e da tempo. Sui social del resto è cominciata a girare la data di una ricorrenza: il 19 settembre del 1991 è stato ritrovato Otzi. E Brad è tornato qui il 20 settembre. Un caso? Intanto, a proposito di ricorrenze: il 18 dicembre prossimo Brad Pitt compie 60 anni.