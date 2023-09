Una leucemia fulminante due anni fa ha portato via per sempre Michele Merlo. La Procura di Vicenza ha richiesto l’archiviazione, per i magistrati non è stato possibile dimostrare il nesso di casualità, ovvero se il cantante si sarebbe potuto salvare se il medico di base di Rosà, indagato nella vicenda, avesse immediatamente scoperto la patologia. “Non mi riesco a spiegare questa decisione, non me la spiego perché chi l’ha fatta, se indossasse i miei pantaloni per un minuto si renderebbe conto di quello che abbiamo vissuto e viviamo. Chi ha sbagliato deve pagare. Nessuno vuole giustiziare nessuno, ma ci dev’essere una sentenza”, ha spiegato il padre dell’ex concorrente di Amici a “Pomeriggio 5″.

Domenico Merlo nel corso di una lunga intervista concessa a Myrta Merlino ha rivissuto i momenti in cui figlio cercava di capire cosa stessa accadendo al suo corpo: “Michele aveva un ematoma enorme, ci sono immagini che risalgono addirittura a marzo – ha detto in diretta su Canale 5 – mi raccontò di essersi fatto vedere, ma non abbiamo la certezza, anche se lui era un ragazzo molto attento alla salute e anche per il più piccolo disturbo si faceva vedere dal medico”. Merlino ha mostrato al pubblico la foto dell’ematoma che ricopriva il quadricipite di Mike Bird, questo il suo nome d’arte: “Neanche la rottura del femore prova un ematoma del genere – ha continuato Domenico Merlo – Michele mi raccontò che il medico trattò quell’ematoma con un massaggio e, dopo averlo fasciato, l’hanno lasciato andare. Il resto è cronaca. Bastava un esame più approfondito come un emocromo”.

Infine, l’uomo nel corso del suo intervento ha ricordato il rapporto che aveva con suo figlio: “Cosa mi manca di più di lui? Tutto. I suoi silenzi in particolar modo. Senza nulla togliere agli altri ragazzi, ma quell’edizione di Amici l’ha vinta lui e lo dimostrano tutte le pagine che ancora esistono e che gli hanno dedicato”.