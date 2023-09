Un tavolo imbandito a festa con i temi del rosa, violetto e bianco e le porcellane di Sevres hanno accolto 160 invitati nella sala degli specchi della reggia di Versailles per la prima visita ufficiale di re Carlo e consorte a Parigi. Un cerimoniale rigidissimo, che non permette sbavature, per un programma serrato iniziato con le parate ufficiali sugli Champs Elysées ed un forte vento.

Una giornata difficile per Camilla che, prima ha dovuto combattere per reggersi il cappellino rosa in testa evitando di farselo portare via dalle folate impietose e poi ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco quando, la première dame francese, derogando all’etichetta reale, l’ha baciata come fosse una comune mortale qualsiasi. E non ha nemmeno accennato a fare l’inchino, così come previsto davanti ad un regnante. Ai più attenti osservatori il gesto non è sfuggito e mentre in tv andavano in onda le immagini della gaffe ufficiale, i social si scatenavano nelle critiche ricordando l’episodio dell’abbraccio che Michelle Obama diede alla compianta Elisabetta II, in stile molto americano ma decisamente poco britannico.

Dal canto suo, anche il presidente francese Macron non ha mai smesso di accompagnare re Carlo con le braccia, ora per fargli strada, ora per indicargli qualcuno o qualcosa e senza mostrare alcun imbarazzo nel toccare ripetutamente le spalle e la schiena di un re, a discapito del protocollo. Il programma dell’intensa giornata si è concluso con il banchetto che ha celebrato i 400 anni della reggia francese e la lunga (e complessa) amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Re Carlo ha tenuto il suo discorso omaggiando i padroni di casa, ricordando il legame che li lega ma senza negare come i rapporti tra i due paesi non siano sempre stati “perfetti”, ma alla fine l’unità ha sempre avuto la meglio. Un discorso politico e a tratti accorato, quando ha ricordato la madre Elisabetta II ed il padre, principe Filippo ed il loro stretto rapporto con la Francia.

Ad ascoltarli c’erano politici e tanta diplomazia, ma nella lista degli invitati c’erano anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Macron e il re hanno voluto con sé Mick Jagger, che tra l’altro è proprietario di un castello in Francia ed era seduto a due posti dalla regina Camilla. C’era Hugh Grant che l’ha salutata, lui sì, con un inchino e a seguire, l’attrice anglo francese Emma Makey, Carole Bouquet, elegantissima e la cantante Charlotte Gainsbourg. Non potevano mancare anche i campioni del calcio che hanno infiammato gli stadi da qua e di là dalla Manica: Patrick Vieira, Arsene Wenger e Didier Drogba.

Camilla e Brigitte Macron si sono “riconciliate” all’ingresso della reggia quando, ancora per via del forte vento, la première dame francese ha aggiustato il soprabito indossato dalla regina che era andato fuori posto. Durante la serata le due signore hanno brindato e si sono scambiate sorrisi, entrambe in blu navy. La regina, in un tributo al paese che la ospitava, indossava un abito di Dior, con diamanti e zaffiri ricevuti in dono da Elisabetta II.