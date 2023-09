Era il 14 maggio quando Asia Argento annunciava con orgoglio un anno di sobrietà da droghe e alcol. Mercoledì 20 settembre, nel giorno del suo compleanno, l’attrice e regista ha tirato le somme di questi ultimi mesi, esprimendo la sua gratitudine e definendo le sue priorità per il futuro. Ovvero sobrietà, figli e lavoro. “La sobrietà è la priorità principale, senza di essa, la mia vita crollerebbe”, ha dichiarato in un post pubblicato su Instagram. Le sue parole sono accompagnate da una serie di foto personali, tra cui immagini di sé stessa nuda di fronte allo specchio, durante il parto della figlia Anna Lou e con il figlio Nicola Giovanni. Queste immagini trasmettono un senso di intimità particolare quando si legge la sua didascalia.

“Oggi compio 48 anni e condivido un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità, poiché da adolescente ho smesso di darmi peso. La verità è che per me è ancora difficile accettare e amarmi per quello che sono. Sto facendo sforzi enormi per progredire, ma a volte la vita sembra una danza strana, un passo avanti e due indietro”, ha scritto l’attrice. Asia Argento ha condiviso quindi il suo disagio nei confronti dei compleanni e ha rivelato che preferisce evitare di festeggiarli con la “famiglia” e “conoscenti” vari, optando per una fuga all’estero. Per poi concludere: “Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo”, ha concluso.