Anna Safroncik è tornata single dopo quasi due anni di relazione con Marco Maria Mazio, iniziata nel gennaio 2022. In un’intervista a Diva e Donna, l’attrice ha spiegato le ragioni di questa rottura, mettendo l’accento sulla sua ricerca di connessioni significative e sulla sua volontà di evitare relazioni superficiali. “Non mi va bene la superficialità, voglio qualcosa di più profondo, altrimenti preferisco stare da sola“, ha dichiarato Anna Safroncik. Ha anche sottolineato che oggi le donne sono forti, indipendenti e pretendono di più dalle relazioni sentimentali. La loro storia era iniziata durante un viaggio in Costa Rica, dove era scattata la scintilla tra loro.

Oltre al legame emotivo, l’interesse di Anna per Marco era stato alimentato dalla sua attività umanitaria: l’ex compagno aveva fondato infatti una sartoria nel carcere femminile di Pozzuoli, offrendo lavoro alle detenute, e aveva anche partecipato alla raccolta di aiuti per l’Ucraina. Nonostante le speranze di costruire una famiglia insieme, qualcosa è cambiato tra loro. Anna ha dichiarato con fierezza: “Sono single e ne sono orgogliosa. Le persone si conoscono meglio col tempo, e il tempo mi ha fatto capire alcune cose”. La sua situazione sentimentale è stata resa pubblica per la prima volta durante il Premio Gentleman FairPlay.