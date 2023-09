Al Bano il 18 maggio 2023 ha festeggiato l’ottantesimo compleanno con una grande festa nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, “4 volte 20”. Un evento trasmesso su Canale 5 che ha visto il cantante pugliese in compagnia di fan, colleghi, figli e Romina Power. Unica grande assente Loredana Lecciso, attuale compagna dell’artista di Cellino San Marco. Dopo numerosi rumors sul suo conto, Lecciso ha deciso di mettere un punto a questa vicenda, svelando il motivo della sua non partecipazione. Ieri, 20 settembre, Loredana ha raccontato ad Adnkronos: “L’ho fatto per amore di Al Bano. Lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Abano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io”.

Versione totalmente differente rispetto a quanto annunciato dal cantante sul palco dell’Arena: “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”. Pare dunque non esserci nessun problema di coppia tra i due, tanto che Lecciso si è voluta esprimere ulteriormente a riguardo: “Vivo con lui, siamo una famiglia. Basta con questa storia del ménage à trois, è una invenzione mediatica. Sono i fatti quelli che contano”. E ancora: “Con Romina e la sua famiglia non ho nessun problema. All’inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia. Sono stanca di passare per la rovina famiglie. Ho conosciuto Al Bano quando avevo 27 anni, eravamo entrambi single e lui prima di me aveva avuto un’altra relazione. Poi sono subentrata io, non ho rovinato nessun matrimonio!”.

All’orizzonte per Loredana sembrerebbe esserci la televisione. La showgirl infatti, dopo aver detto un secco “no” ad Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip, vorrebbe tornare con un programma di intrattenimento tutto suo: “Ho diversi progetti che ho già proposto ad alcuni produttori e che spero vadano in porto. Vorrei condurre un programma di intrattenimento scritto da me“.