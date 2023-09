Sono più di 930.000 le visualizzazioni che il video di Rovazzi ha raccolto in sole 24 ore. E il protagonista del video non è il cantante di “Andiamo a Comandare“, bensì Francesco Totti, l’ex capitano giallorosso. Proprio lui si è prestato ad un filmato divertente che si inserisce nei tanti, tantissimi video riguardanti l’Impero Romano. Procediamo con ordine. Già qualche giorno fa vi avevamo raccontato dell’ossessione che si sta sviluppando su TikTok e che riguarda l’Impero Romano. Quando scriviamo “ossessione” intendiamo che l’hashtag #RomanEmpire è a 1.2B di visualizzazioni.

Si tratta sostanzialmente di una riflessione piuttosto curiosa sul numero di volte che gli uomini pensano all’Impero Romano. Nata come una domanda banale, se vogliamo sciocca, è diventata invece un trend a cui stanno partecipando in molti, anzi moltissimi e di cui sta parlando anche la stampa estera. Tra coloro che stanno partecipando c’è anche il Pupone. Rovazzi, infatti, si è rivolto così all’ex numero 10: “Fra, ma ci pensi spesso all’Impero Romano?”. Quindi Totti: “Eh.. a dir la verità ci penso tutti i giorni”. “Essendo l’ottavo re di Roma..”, ha scritto un utente sotto al video. E ancora altri commenti: “Perché un re non dovrebbe pensare al suo popolo?”, “Se c’è Totti io metto ‘like'”, oppure “La collaborazione più inaspettata dell’anno”. Qualcuno si è invece focalizzato su un altro aspetto: l’outfit dell’ex capitano della Roma: “Sì, ma con la polo della Lazio?” o “Con la maglietta della Lazio”.

Anche l’account ufficiale di Netflix Italia, solo per citare uno dei più recenti, ha domandato ad alcuni dei nuovi protagonisti della nuova programmazione, se e quante volte pensano all’Impero Romano. “Tutti i giorni, mi sveglio e penso a Giulio Cesare“, ha risposto ironicamente Massimiliano Caiazzo. “Tanto, perché sono fan di Assassin’s Creed e sto giocando a quello adesso”, le parole di Giacomo Ferrara. “Circa 3-4 volte al giorno”, ha invece detto Federico Cesari. Ma non finisce qui, anche la politica ci prova, con risultati discutibili. È il caso di Carlo Calenda, in un video che attualmente 103.9mila visualizzazioni. Il leader di Azione ha risposto: “Più o meno da tutti i giorni, quando esco da qui e immagino l’arena, il Colosseo, io che arrivo e Gualtieri laggiù nell’arena con i leoni, insieme a tutti gli assessori. Chi vincerà? Il leone o Gualtieri? Può essere che il leone muoia di noia”.