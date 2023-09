Un fine settimana iniziato col botto per la famiglia di Lautaro Martinez (vedi la vittoria del calciatore interista nell’attesissimo derby di Milano), terminato però, con una spiacevole notizia. Nella notte tra domenica e lunedì mattina, infatti, è stato rapinato il locale milanese di proprietà della moglie del giocatore, Agustina Gandolfo, al quale è stato sottratto un bottino di un migliaio di euro circa.

Il furto è stato messo a segno nel ristorante “Coraje” di Milano, in via Fiori Chiari, nel centralissimo quartiere di Brera, dove Augustina porta in tavola una fusione di culture e sapori tra la cucina mediterranea e quella sudamericana. L’allarme, da quanto si è saputo, è stato dato verso le undici di lunedì 18 settembre, quando alcuni dipendenti hanno trovato un ingresso secondario forzato.

I ladri – sembra almeno quattro, con il volto coperto– sono entrati infatti forzando la porta di servizio del locale all’angolo tra via Fiori Chiari e via Formentini e si sono portati via un bottino di circa mille euro. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dell’Antirapine della squadra mobile e il personale della Scientifica. Una svolta alle indagini potrebbe arrivare dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso presente all’interno del ristorante e dalle telecamere che monitorano le vie della zona.