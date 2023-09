Massimo Segre e Cristina Seymandi di nuovo insieme in pubblico? A Torino oramai si parla solo di questo ad ogni ora del giorno. Come segnala l’edizione locale di Repubblica, l’apparizione della coppia scoppiata più chiacchierata sui social potrebbe materializzarsi proprio stasera, 19 settembre, alle ore 21 all’Edit Garden di Torino per una serata di beneficenza della Fondazione per l’Ospedale delle Molinette. Ente benefico di cui Segre è presidente e Seymandi segretaria generale. Per questo negli inviti ufficiali spediti nei giorni scorsi agli invitati si trovano le firme di entrambi in calce. Del resto sia Segre che Seymandi avevano spiegato che nonostante la plateale rottura del fidanzamento avrebbero comunque portato avanti iniziative professionali insieme. Insomma, l’attesa per la serata torinese è altissima. Per chi passerà da quelle parti anche solo per curiosità dovrà stare attento ed evitare paparazzi e operatori tv.