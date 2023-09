Per gli appassionati di calcio (per i romanisti ancora di più) fa un certo effetto leggere “Totti” dietro ad una maglietta che non sia quella della Roma. Bensì quella del Frosinone. Cristian Totti, infatti, ha lasciato la Roma e ha appena fatto il proprio esordio nella squadra Primavera del Frosinone Calcio. 17 anni, Christian è il più grande della coppia (ormai ex) formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. La sua prima partita con la squadra della ciociaria, che si è tenuta lo scorso 27 agosto alle 16:30, ha visto il Bologna trionfare sul Frosinone, per 3 a 0. Un esordio amaro, dunque, quello di Totti Jr., entrato all’87’ per sostituire Mezsargs. Per sua fortuna, non manca mai il sostegno. Lo testimoniano i messaggi affettuosi da parte della fidanzata Melissa e di papà Francesco. La prima, nel pomeriggio di lunedì 28 agosto, ha pubblicato uno scatto del fidanzato in campo. A corredo della foto, il seguente messaggio di Melissa (17 anni, attrice): “Tiferò sempre per te. Ti amo” e un cuore blu. L’ex capitano giallorosso, invece, ha commentato un post pubblicato da Cristian nella tarda mattinata del 31 agosto. “Daje cricca”, ha scritto il Pupone, aggiungendo l’emoticon con gli occhi a cuore. “Fa impressione leggere quel nome sulla maglia, auguri Cri”, “Me sto a invecchià, ho visto esordire il padre e ora vedo esordire il figlio”, “Dimostra chi sei”, sono invece i commenti di alcuni tifosi, presumibilmente giallorossi. Anche la sorella di Cristian, Chanel, si era fatta sentire, ma alcuni giorni fa, commentando con un alcuni cuori il lungo e toccante post con il quale Cristian aveva detto addio alla sua amata Roma.

Non finisce qui. Stando a quanto riportato da TuttoFrosinone, il Pupone sarebbe tornato sull’esperienza del figlio nella nuova squadra, parlando con schiettezza: “Alla Roma Cristian non aveva la possibilità di esprimersi. Il Frosinone me lo ha chiesto ed io da genitore gli ho detto di godersi questo momento. Se non andrà bene cambierà lavoro. Il suo nome ovunque andrà è sempre quello, dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni. Chi critica su internet penso che siano delle persone inesistenti, magari che avranno anche loro dei figli. Chi si esprime in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte”, le sue parole ai microfoni di Radio Serie A, facendo probabilmente riferimento agli attacchi hater ricevuti dal figlio, alcuni dei quali riferiti alla forma fisica ritenuta non all’altezza.

IL MESSAGGIO DI ADDIO DI CRISTIAN ALLA ROMA: “È ARRIVATO IL MOMENTO”

Lo scorso 10 agosto, Cristian sui social aveva pubblicato diversi scatti di lui ancora piccolino, sul campo da gioco con la divisa della AS Roma: “Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni di duri sacrifici e grandi obbiettivi.”, aveva esordito. Poi aveva scritto: “Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d’incontrare ancora una squadra unita come la nostra, sempre pronti a sostenerci nelle difficoltà e motivarci a vicenda”. “Vi ringrazio per essere stati dei grandi professionisti. Mi avete ispirato a diventare una persona migliore e se oggi ho potuto cogliere questa opportunità è grazie a quello che ho potuto imparare lavorando accanto a voi, in questa splendida famiglia. Per sempre nel cuore… “, aveva infine concluso. Una pagina ormai chiusa. Ma, come si dice in questi casi, si chiude una porta e si apre un portone. Accanto a lui, sempre, gli affetti più cari che lo sostengono e incoraggiano.