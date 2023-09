“Separate alla nascita“. I fan non possono fare a meno di mettere l’accento sulla somiglianza tra Maria Grazia Cucinotta e Rossella Brescia, soprattutto dopo che sui social le due si sono divertite a postare una clip insieme per annunciare la presenza della Brescia a L’ingrediente perfetto, il programma della Cucinotta su La 7. L’attrice e la ballerina sono consapevoli di assomigliarsi: lo testimonia il fatto che la ballerina e speaker radiofonica scriva come didascalia del video “Pranziamo insieme? Tra poco, ore 11 con mia sorella”. I follower confermano: “Sembrate proprio sorelle. Belle e piene di luce”.

