“La via diplomatica è fallita, quindi dalle prossime settimane faremo da soli e l’aria cambierà“. Sembra una variante del vecchio motto meloniano “In Europa è finita la pacchia” quella propinata a Omnbus (La7) da Luca Toccalini, deputato salviniano e segretario federale della Lega Giovani.

Il leghista, in collegamento da Pontida, ribadisce l’aut aut espresso dall’europarlamentare del Carroccio, Nicola Molteni, in una intervista odierna rilasciata al Giornale (“L’Ue dorme, l’Italia si difende da sola. Con Salvini la linea dura ha funzionato”), che sbugiarda sia la strada diplomatica finora percorsa da Giorgia Meloni, sia i toni rassicuranti di Matteo Salvini (“Giorgia ha fatto miracoli”).

“Nel 2018 – spiega Toccalini – Salvini da ministro dell’Interno con coraggio e determinazione è stato l’unico nella storia ad aver fermato gli sbarchi dei clandestini. E infatti è a processo e rischia 15 anni di carcere per questo. Abbiamo provato ancora una volta la via diplomatica con l’Europa che evidentemente non ha funzionato e quindi torneremo a fare da soli come abbiamo fatto nel 2018“.

Alla conduttrice Gaia Tortora che gli ricorda la presenza della presidente Commissione Ue Ursula von der Leyen a Lampedusa con Meloni proprio in quelle ore, Toccalini risponde: “L’altro giorno Giorgia Meloni ha riparlato di blocco navale, che non credo proprio sia una via diplomatica. Oggi evidentemente il governo si gioca l’ultima carta con la von der Leyen, ma sono certo che non porterà da nessuna parte. Quindi – continua – forse è il caso di avere il coraggio che ebbe Matteo Salvini nel 2018 e di procedere in questa direzione, perché evidentemente è l’unica strada, soprattutto per dare un segnale all’altra parte del Mediterraneo: qui non c’è più posto per nessuno. E questo naturalmente non lo fa l’Europa. Da parte della Ue la solidarietà non c’è mai stata“.

Poi loda la leader francese di Rassemblement National, Marine Le Pen, oggi ospite al raduno della Lega a Pontida: “La linea che sta portando avanti in Francia è la stessa che ha applicato Salvini nel 2018, quindi non vedo tutta questa contraddizione nell’averla oggi orgogliosamente presente sul prato di Pontida. Marine Le Pen – conclude – sta dicendo esattamente le stesse cose che vogliamo fare in Italia. Si scopre oggi che siamo diversi in Ue? Ben venga questa diversità. In Italia i cittadini ci hanno votato per bloccare gli sbarchi ed è questa la risposta che dobbiamo dargli”.