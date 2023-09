“Il decreto di oggi? Non c’è nulla di quello che Meloni e Salvini dicevano in campagna elettorale. Vedo che c’è la velleità di aumentare i posti nei centri di permanenza, che in realtà sono delle gabbie, sono centri di detenzione. E chi vi rimane non ha commesso nessun reato”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in merito al decreto approvato lunedì 18 settembre dal governo guidato da Giorgia Meloni sulla gestione dei flussi migratori. “È l’ennesima propaganda per coprire il vuoto di idee di questo governo, che è la vera cosa preoccupante – ha continuato Travaglio – Meloni a Lampedusa ha detto ‘ci metto la faccia’. Ma quale faccia? Quella del blocco navale, dei porti chiusi, della svolta in Europa? È una dichiarazione di impotenza totale”.

Video La7