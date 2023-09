Ospite del Premio di Satira Politica di Forte dei Marmi, Fiorello ha ritirato il riconoscimento di personaggio dell’anno, mentre a Viva Rai 2 è andato il premio come programma dell’anno. Lo showman ne ha approfittato per intrattenere i presenti con una battuta su Giorgia Meloni che, come ampiamente noto, è stata la tata di sua figlia: “Niente Barbie, la faceva giocare con il Lego. Era fissata con le costruzioni, tirava su dei gran palazzi… squadrati“, ha ironizzato, come riporta Corriere Adriatico, alludendo allo stile architettonico in voga durante il fascismo. Spazio anche a una battuta sul libro del generale Vannacci: “Il generale Vannacci in realtà non ha scritto un libro di grande successo, ma una trilogia e stasera vi svelo i titoli dei prossimi due: ‘Il mio migliore amico è gay’ e ‘Gli extracomunitari fanno i lavori che noi non vogliamo fare noi'”.