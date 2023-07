“L’amore è eterno finché dura”, titola un celebre film di Verdone. E così è stato anche per Ricky Martin e il pittore siriano Jwan Yosef che, dopo 6 anni di matrimonio, hanno deciso di divorziare. A dare la conferma della rottura lo stesso cantante portoricano che, in un post con la firma di entrambi, ha annunciato: “Dopo un’attenta riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità verso noi stessi e i nostri figli. Preservare e onorare ciò che abbiamo vissuto insieme in questi meravigliosi anni. Il nostro più grande desiderio ora è quello di continuare ad avere una sana dinamica familiare e un rapporto incentrato sulla pace e l’amicizia per continuare a crescere insieme i nostri figli, conservando il rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro”.

La loro era una love story degna dei migliori film romantici: si erano conosciuti nel 2015 su Instagram, sei mesi dopo si erano incontrati per la prima volta a Londra e poco dopo, nel 2016, avevano ufficializzato la relazione sul red carpet dell’AmFAR Inspiration Gala (evento di beneficienza per la lotto contro l’AIDS che si svolge in occasione del Festival di Cannes). “Stavamo parlando di arte, niente di sexy. Riguardava l’arte e la vita in generale. Poi sono andato a Londra e finalmente ci siamo incontrati”, aveva raccontato tempo fa Ricky Martin in un’intervista alla stampa spagnola.