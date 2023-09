Lo scorso giugno Serena Bortone ha salutato il pubblico di Oggi è un altro giorno, programma che non è stato rinnovato nella nuova stagione tv, e ora rompe il silenzio su quella chiusura: “Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto”. La giornalista, intervistata da Vanity Fair, non nasconde che il pubblico che la seguiva si è mostrato dispiaciuto: “Anche per strada mi fermano: sono un po’ disorientati. Ma mi rivedranno”. Bortone infatti tornerà dal 23 settembre con un nuovo programma su Rai3, intitolato Che sarà: “L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra”. E a proposito di Balivo, rientrata in azienda con La volta buona, commenta: “Sono certa che il nuovo direttore del day time presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli”.