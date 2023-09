“Grazie Fra per i tuoi consigli micologici“. Così scrive Jovanotti su un video postato su TikTok nel quale, appunto, ringrazia la moglie Francesca Valiani per i suoi consigli quanto a integratori, in questo caso a base di fungo. “Nel viaggio di riabilitazione – spiega il cantautore toscano che è stato operato in seguito a una brutta caduta in bici che ha comportato la frattura di femore e clavicola – uso anche alcuni integratori. Questo per esempio è un fungo che si chiama reishi in italiano anche detto ganoderma. È un fungo che si trova anche sugli alberi quando gli alberi sono a terra in decomposizione, spesso si crea questo fungo molto bello… Ecco questo fungo ridotto in polvere, un bel cucchiaio, si aggiunge dell’acqua, il sapore è terribile… Ci sarà anche qualcuno che… Insomma questo fungo ha delle proprietà che alcuni considerano miracolose: è un forte anti infiammatorio, lavora per sostenere il sistema immunitario, io ho fatto tre settimane di antibiotici pesanti, adesso sto facendo la fisioterapia, aggiungo un po’ di vitamine, di carnitina, pappa reale, insomma tutti i classici ricostituenti e poi il reishi che vi consiglio, se riuscite a superare lo scoglio del sapore…“. Insomma, reishi si o no? Si legge sul sito dell’Humanitas: “L’assunzione di ganoderma viene proposta per migliorare il funzionamento del sistema nervoso e in caso di infezioni virali (incluse l’influenza e le cosiddette “suina” e “aviaria”), problemi respiratori (come asma e bronchite), malattie cardiache e fattori di rischio cardiovascolare (come pressione alta e colesterolo alto), malattie renali ed epatiche e forme tumorali. Inoltre il suo uso viene proposto in caso di infezioni da HIV o AIDS, ulcere gastriche, avvelenamenti, insonnia, dolore associato all’herpes, per ridurre lo stress e per prevenire la fatica. In combinazione con altri fitoterapici viene proposto nel trattamento del cancro alla prostata. Non risulta però che l’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) abbia approvato alcun claim che giustifichi queste proposte d’uso. In particolare, l’Efsa ha respinto la proposta del claim secondo cui il ganoderma stimolerebbe l’organismo in caso di spossatezza. Il ganoderma può ridurre la pressione del sangue e, se assunto in dosi elevate, rallentare la coagulazione del sangue. Per questo potrebbe aumentare l’efficacia dei farmaci antipertensivi, degli anticoagulanti e degli antiaggreganti, e può essere controindicato in caso di disturbi emorragici (inclusa la trombocitopenia), interventi chirurgici programmati e pressione bassa. Inoltre non ci sono informazioni sufficienti per garantirne la sicurezza se assunto in gravidanza o durante l’allattamento. In caso di dubbi è bene chiedere consiglio al proprio medico. L’assunzione di ganoderma per via orale sembra essere sicura fino a un anno quando rispetta le indicazioni d’uso. Ci sono invece dubbi sulla sicurezza dell’assunzione di reishi in polvere per più di un mese: potrebbe esercitare effetti tossici sul fegato“. Come sempre è bene ribadire che ogni caso è diverso dall’altro e sarebbe sempre auspicabile, prima di assumere un integratore, chiedere consiglio al proprio medico. Come hanno reagito gli utenti al video di Jova (al quale auguriamo una veloce guarigione)? Alcuni hanno ringraziato Lorenzo Cherubini per il consiglio e altri si sono lasciati andare a immancabili battute: “Ma lo reishi a bere tutto d’un fiato?”, “Domani penne reishi e salsiccia”, “Anche i funghi che vendono ad Amsterdam sono magici”. Molti i commentatori che chiedono dove si possa comprare e tanti anche coloro che confermano di averlo provato e di averne tratto beneficio.