Continuano ad essere condivise sui sociale diverse testimonianze sui comportamenti dei passeggeri degli aerei e ne arriva una ripresa da diversi tabloid, quella di una giovane mamma, Aria Nichols. La donna ha condiviso sui social la sua esperienza: “Mi trovavo su un volo da Bali alla Nuova Zelanda assieme a mio figlio di un anno. Nella fila davanti a noi erano seduti due uomini palesemente ubriachi che hanno cominciato a inverere contro il bambino e a deriderlo perché piangeva”. Il racconto prosegue: “Avevano abbassato così tanto i sedili da impedirmi di alzarmi per far addormentare il bambino: per fortuna il personale di bordo mi ha aiutata sia dicendo loro che la vodka era finita che chiedendo di alzare i seggiolini così da farmi passare”. Nichols ha postato la foto del bimbo sorridende ma ha commentato: “Nonostante il suo sorriso, è stato davvero un viaggio terribile. Credo che si debba essere pazienti quando si trovano dei bambini piccoli in aereo“. Moltissimi i commenti: “Una grande mancanza di educazione e rispetto”, “Preferisco stare accanto a un bimbo che piange che a un uomo ubriaco”, “I bambini non sono mai un problema”.