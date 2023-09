“Cose che accadono in aereo“: potrebbe essere il titolo di una rubrica leggerissima (nella maggior parte dei casi) tante sono le vicende che rimbalzano su social e tabloid a proposito dei passeggeri e delle loro ‘avventure’. L’ultima riportata dal Daily Mail la racconta una mamma, Kristine, su Tik Tok. Siamo a bordo di un aereo. Kristine, che è con i suoi due figli, nota un’altra mamma che cerca di sistemare un bagaglio a mano con un neonato in braccio e un altro bimbo accanto. “L’ho aiutata e poi ci siamo sedute nella stessa fila”. Ma Kristine realizza poco dopo che il papà si trova qualche fila più avanti e così si offre di cambiare posto con lui, in modo da poter riunire la famiglia.

Il papà la ringrazia ma invece di alzarsi manda il figlio più grande, in quel momento vicino a lui, accanto alla moglie. “Deve essere stato bello volare senza bambini per quel papà egoista”, ha scritto Kristine nel video virale da 4,4 milioni di visualizzazioni. Un utente ha chiesto: “Ma se il papà si fosse alzato, non avrebbe lasciato solo il figlio?” ed è questo uno dei commenti a favore dell’uomo insieme a domande come “ma se lui fosse un papà casalingo e avesse solo bisogno di ‘staccare'”?.

Molti gli utenti contro il papà: “Io a quel punto avrei detto ‘non è quello che intendevo, torno al mio posto'”, “mio marito durante un volo di nove ore fece finta di non conoscere i nostri figli che avevano uno un anno e mezzo, l’altro quattro mesi”, “Che rabbia”. Kristina ha postato un video successivo nel quale spiega come sia notevole la differenza di reazioni tra uomini e donne e come gli uomini “facciano di tutto per difendere quel papà” e ha concluso: “Bastava che lui dicesse ‘no grazie, resto qui con mio figlio'”.