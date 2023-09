Come promesso alla vigilia del grande evento musicale “Italia Loves Romagna” dello scorso 24 giugno, ieri al Ministero della Cultura sono state snocciolate tutte le cifre relative alla raccolta fondi per sostenere la ricostruzione di luoghi simbolo dell’arte e della cultura nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna. Il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, ha ufficializzato che la cifra totale è di 3.002.183,51 euro per sostenere sei progetti: 800.000 euro saranno destinati a a Cesena per la Biblioteca Malatestiana; 800.000 euro a Faenza, nel Ravennate, per la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti”; 800.000 euro a Forlì per l’Archivio Comunale; 200.000 euro a Dovadola, nel Forlivese per la Rocca dei Conti Guidi; 200.000 euro a Tredozio, nel Forlivese per la Biblioteca Comunale e 200.000 euro a Solarolo, nel Ravennate, per l’Oratorio dell’Annunziata. Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha spiegato che “con i soldi raccolti finanzieremo sei progetti legati ad altrettanti beni culturali colpiti dell’alluvione. Vogliamo ripartire presto e bene e farlo anche da un settore fondamentale come la cultura e il patrimonio storico-artistico”. L’organizzatore Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, poi è intervenuto: “Organizzare un evento del genere in soli 24 giorni è stata un’impresa epica. Avevamo due sogni: raggiungere i tre milioni e non toccare i soldi che provenivano dal pubblico. Ce l’abbiamo fatta, grazie ai nostri partner e sponsor abbiamo raccolto 1.260.000 euro con i quali abbiamo coperto i costi di produzione, organizzazione e il lavoro delle maestranze”.

Infine alla cerimonia di consegna del denaro raccolto dal concerto reggiano, ha preso parte anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che ha fatto il punto sull’iniziativa, varata dal Governo, di devolvere alla Romagna alluvionata un euro per ogni ingresso nei musei italiani: “Poiché noi stiamo avendo un afflusso davvero eccezionale, straordinario nei nostri musei e tutti i musei italiani insieme fanno 150.000 ingressi al giorno all’incirca e di queste risorse un euro va alla Romagna – ha argomentato – sono 150.000 euro al giorno che saranno destinati al territorio. Quando tutta l’operazione, che è stata prorogata per altri tre mesi, sarà conclusa noi avremo un bellissimo gruzzoletto di all’incirca 40 milioni che metteremo a disposizione del recupero e della tutela del patrimonio artistico e culturale della Romagna. Ne ho già parlato con il presidente Bonaccini”.

Al concertone “Italia Loves Romagna” hanno partecipato Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama con Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Sul palco anche Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani.