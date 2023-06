Oltre quattro ore di musica, senza alcuna interruzione pubblicitaria, in prima serata su Rai Uno. Un successo per “Italia Loves Romagna”, evento benefico per gli alluvionati organizzato in soli 24 giorni con un enorme sforzo produttivo degli organizzatori e dei lavoratori dello spettacolo dietro le quinte. La serata ha visto anche la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Cinquanta canzoni suonate da una super band di dieci musicisti con il coinvolgimento di 63 giovani elementi romagnoli ed emiliani dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, che ne ha curato la direzione musicale con Carlo Di Francesco. Diciassette gli artisti che si sono avvicendati sul palco per lanciare il loro messaggio di solidarietà per la raccolta fondi. Come ha sottolineato l’organizzatore Ferdinando Salzano di Friends & Partners: “Alle 18:01 confermate 40mila presenze e oltre 1 milione e 800mila euro di incasso da consegnare integralmente per la Romagna”. Tutti soldi destinati a progetti dedicati alla cultura, in particolare scuole, biblioteche, scuole di musica situate nelle province più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. La campagna di raccolta fondi “Italia Loves Romagna” è ancora attiva e si concluderà il 5 luglio. Sarà possibile donare, inviando un sms o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538. La campagna è sostenuta da Rai per la Sostenibilità – ESG. “Questo evento è il perfetto esempio di servizio pubblico. – ha dichiarato il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Giuseppe Ciannamea – L’occasione nella quale si congiungono e si sommano l’affidabilità e l’incomparabile impatto popolare della forza di comunicazione della Rai, quale migliore amplificatore di valori, sensibilità, emozioni degli italiani, ribadendo il ruolo di leader assoluto del servizio pubblico nel parlare al paese. Parlare al Paese significa proporre un grande evento, con la partecipazione di straordinari artisti che sanno parlare col cuore e ricevere dal paese partecipazione, solidarietà, affetto”.

Ad aprire le danze è stato Zucchero con “Partigiano Reggiano” e “Per colpa di chi”, Salmo e Zucchero assieme in “Diavolo in Me” hanno scaldato l’atmosfera poi il rapper ha continuato a tenere alta la temperatura con “90 Min”, Irama & Rkomi travolgenti con “5 Gocce” e “Luna piena”, Fiorella Mannoia intensa con “Combattente” e “Che sia benedetta”, Laura Pausini ha intonato emozionata “Romagna Mia” per poi cantare “Benvenuto” e “Simili”, piccolo assaggio del grande evento a Venezia, al via il 30 giugno e poi l’1 e il 2 luglio. A lei si è unita poi Giorgia per il brano “You’ve Got a Friend” di Carole King nel nome della solidarietà e dell’amicizia. “Abissale” e “Tango” sono le canzoni scelte da Tananai che è stato accompagnato da un coro di 40mila presenti per il brano sanremese. Elisa è apparsa con la potenza di “Anche Fragile” e “Gli Ostacoli del cuore” che ha scatenato i cori, Zucchero poi è tornato sul palco con Andrea Bocelli per la potente “Miserere”. Il tenore, ieri in grandissima forma, ha poi cantato “Con te partirò”. Giorgia ha incantato con “Oronero”, “Il mio giorno migliore” e “Di sole e d’azzurro”. A seguire il “padrone di casa” Ligabue con “Il giorno di dolore che uno ha” e “Tra palco e realtà”, Elodie ha stregato con “Vertigine” e “Due”, applausi a scena aperta per Gianni Morandi in “Apri tutte le porte” e “Uno su mille”, Emma scatenata con un medley di “Trattengo il fiato”, “Amami”, “Cercavo amore” e “Io sono bella”, Max Pezzali ha fatto ballare e cantare con “Nessun Rimpianto” e “Con un deca”, Madame ha intonato “Voce” e la hit “Il bene nel male” , tre i grandi successi scelti dai Negramaro “Mentre tutto scorre”, “Nuvole e lenzuola” e “Estate” in duetto con con Rkomi, mentre Blanco ha scelto per il pubblico di Campovolo “Blu celeste” e “Notti in bianco”. Poi la sfilza di duetti: Elisa e Ligabue in “A modo tuo”, “Gli anni” ha messo assieme Max Pezzali e Tananai, “La coda del diavolo” è stata cantata da Elodie con Rkomi, “Il peso del coraggio” ha emozionato con Fiorella Mannoia e Emma così come “Piccola stella senza cielo” con Ligabue e Tananai e “Ovunque sarai” di Irama con Elisa. A conclusione il duetto inedito di Ligabue con Max Pezzali sulle note di “Leggero” e a chiudere l’omaggio a Lucio Dalla con “Vita” col trittico inedito Mannoia, Elodie e Morandi. Un grande successo di musica e solidarietà.

IL COMMENTO DEI CANTANTI DA LAURA PAUSINI A GIORGIA: “SOLIDARIETÀ PER I ROMAGNOLI” – Laura Pausini ha dichiarato sul palco: “Abbiamo imparato a fare quella cosa lì, che si è vista ancora una volta in televisione, quando avete pulito le case cantando ‘Romagna Mia‘, quando avete avuto il coraggio di aiutarvi fra di voi, tra di noi. Voglio salutare tutti i miei compaesani che sono stati colpiti. La musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Adesso comincia la parte difficile: se vivete in Romagna sapete che inizia una parte molto dura nella quale bisogna rientrare davvero nelle nostre case. Non tutti possono farlo. Non posso dare molto, ma voglio essere presente, essere con voi perché io sono di voi, da sempre. Sono nata qui e il coraggio che mi avete dato per girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c**o! E quando hai una possibilità, te la devi andare a prendere!”.

Poi è intervenuta Giorgia: “Ancora una volta ci ritroviamo insieme proprio dove eravamo esattamente un anno fa e anche in quel caso celebravamo la solidarietà e l’unione in nome della musica. stasera è importante ricordarci che la cara Romagna ha bisogno di tutti noi per rialzarsi dall’alluvione, e anche una piccola donazione può fare la differenza se sommata a tutte le altre, ogni voce è importante soprattutto quando si unisce con le altre”. Blanco ha sottolineato come “partecipare a questo evento è molto importante per me, il mio invito per tutte le persone che ci guarderanno qui e da casa è quello di donare per questa causa, la musica ha il potere di trasmettere emozioni riuscendo a unire le persone e sono molto felice di poter dare un contributo attraverso questa splendida iniziativa”.

Emma ha dichiarato: “L’Italia va a rilento per molte cose, ma sono felice davvero che questa operazione possa aiutare nell’immediato la popolazione romagnola. Sono onorata di poter cantare Il peso del coraggio con la Mannoia perché ha un testo importante e alle prove ero scossa emotivamente”. Pezzali ha sottolineato come i suoi duetti abbiano rappresentato un tassello artistico importante: “Cantare con Ligabue è stata una delle cose più belle che io abbia fatto. Lo stesso con Tananai che rappresenta la nuova generazione”. Elodie infine ha dichiarato: “Bisogna esserci nei momenti importanti e io ci sono e ci sarò sempre. Con Morandi e la Mannoia abbiamo cantato ‘Vita’ che lancia un bel messaggio ed è un capolavoro che spero di non rovinare”.

ARRIVA ANCHE IMOLA SUMMER SOUND PER LA ROMAGNA – Durante la conferenza stampa di “Italia Loves Romagna” è stato dato spazio ad un’altra iniziativa dell’organizzazione live Trident. Nasce dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva, che avevano in programma i loro concerti nel Festival a Imola il 7 luglio, di fare qualcosa di concreto per gli alluvionati così hanno chiamato anche Geolier e Massimo Pericolo. Imola Summer Sound per la Romagna si svolgerà nella nuova data del 29 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ad aprire le danze, dalle 17 – in ordine alfabetico – Axell, BigMama, Digital Astro, Ele A, Sethu, Tony Boy.