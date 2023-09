La curiosità intorno alla malattia di Wanda Nara non si placa, e c’è addirittura chi pensa che l’imprenditrice abbia mentito sulla propria condizione. Sui social un utente le ha espressamente chiesto: “Perché hai mentito sulla malattia?“, e Wanda ha replicato, come riporta Corriere dello sport: “Per fortuna sono pochi ma quanto è basso che qualcuno possa mettere in dubbio o giudicare qualcosa che io non so nemmeno perché non ci siano speculazioni. È una situazione personale che hanno esposto e che è stata resa pubblica ma non da me. Molte persone vogliono vedermi bene e sapere cos’è e come sto. Un giorno lo racconterò“. Come noto, le informazioni su Wanda Nara da mesi arrivano in maniera indiretta soprattutto attraverso i media argentini. Le ultime notizie parlano del fatto che l’imprenditrice abbia iniziato le cure per quella che lei non ha mai confermato in prima persona ma che si pensa sia leucemia.