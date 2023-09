Jimmy Fallon, la star del Tonight Show, finisce nella bufera dopo che sedici ex e attuali collaboratori lo hanno accusato di aver creato un clima tossico sul luogo di lavoro. A scoprire il vaso di Pandora è un’inchiesta di Rolling Stone US che ha sentito molte testimonianze. Tra queste anche quelle di coloro che hanno riferito come, nelle giornate no, Fallon fosse intrattabile e passasse agli insulti personali. Una situazione così pesante da trasformare i camerini nelle “stanze del pianto“, dove i collaboratori si sarebbero rifugiati per piangere e sfogarsi per il trattamento subìto. Non solo: alcuni ex dipendenti hanno confidato come questo clima abbia avuto serie ripercussioni sulla propria salute mentale: “Mai stato così giù in vita mia. Non volevo più vivere. Ho pensato di ammazzarmi. Sapevo nel profondo che non l’avrei fatto, mi chiedevo però perché avessi quel pensiero ricorrente” ha rivelato uno di loro.

In seguito alla pubblicazione dell’articolo di Rolling Stones, due collaboratori hanno fatto sapere che il presentatore si è scusato su Zoom con lo staff: “È imbarazzante, mi sento male. Mi spiace aver messo in imbarazzo voi, la vostre famiglie, i vostri amici. Mi sento talmente male che non riesco neanche a dirlo a parole”. Dalla NBC, rete che trasmette il programma, sono invece arrivate queste parole: “Siamo orgogliosi del Tonight Show e garantire un ambiente di lavoro rispettoso è per noi una priorità assoluta. Come accade in ogni luogo di lavoro, alcuni dipendenti hanno sollevato problemi che sono stati esaminati, prendendo provvedimenti laddove appropriato. Come sempre, incoraggiamo i dipendenti che ritengono di aver sperimentato o osservato comportamenti non conformi alle nostre politiche a segnalarceli in modo da poterli affrontare”.