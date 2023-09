Un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava. Si è spento a Roma, nella sua casa al Prenestino, a soli 49 anni Ivan Stortini, in arte Pusha, ex membro della band hip-hop romana esplosa a metà degli anni ’90 Flaminio Maphia. Non si sanno i motivi del decesso, avvolti nel più stretto riserbo.

L’ex collega e amico della band Maurizio Rude MC Ciferri, in un lungo post sui social, ha voluto ricordare così Pusha: “Ancora non Ci credo. Ci ha lasciato il nostro Pusha, faceva parte della nostra prima formazione dei Flaminio Maphia, negli ultimi giorni parlavamo spesso di lui con Sparo e Booster G e tutti gli altri del vecchio giro del Flaminio, per sapere come stava, che stava facendo”. I due non si frequentavano da anni: “Non lo vedevo da più di 25 anni, si Roma è grande ma il giro e sempre quello, perciò è facile beccarsi prima o poi, e ultimamente chiedevo spesso di lui, e tutti mi dicevano che stava sempre sotto casa sua al Prenestino”.

Poi il ricordo del percorso artistico fatto assieme: “Con lui abbiamo scritto ‘Restafestagangsta’, ‘Combattimento Mortale‘ e l’indimenticabile ‘Sbroccatamente si vive la notte’ e altri pezzi, pezzi che hanno fatto la storia dell’hip hop Italiano, ma che la nuova generazione non sa minimamente che cazzo sono, ma che anche grazie a noi che sta roba e andata avanti, Fai un buon Viaggio Fraté”. Booster G infine ha scritto semplicemente: “Ci mancherà la tua romanità der Prenestino”.