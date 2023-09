L’estate degli scontrini pazzi non è ancora giunta al termine. Questa volta a far parlare sono i 15 euro chiesti da una pizzeria per tagliare una torta. La vicenda ha avuto luogo a Pino Torinese. Come riporta Leggo un cliente si è presentato al locale con una decina di invitati per festeggiare un compleanno. “Pizza ottima e servizio ben fatto ma… 15 euro per tagliare una torta portata da noi è stata proprio una caduta di stile” ha scritto sui social il protagonista di questa storia allegando lo scontrino. “La pizzeria non poteva far fare un dolce ma ha detto che potevamo portare noi una torta da fuori”. I titolari della pizzeria però si difendono: “Lo abbiamo segnato regolarmente nello scontrino e ci paghiamo le tasse. È un servizio e come tale ha un costo“. Secondo loro, inoltre, l’uomo al momento della prenotazione non li avrebbe avvisati: “Quando è arrivato ci ha mostrato la torta e ha detto ‘Ci pensate voi?’ Niente altro. Noi non siamo tenuti a fare questo servizio, anche perché rischiamo a servire qualcosa che non produciamo noi. Lo sappiamo bene, siamo specializzati in prodotti per celiaci e intolleranti”. Dopo aver verificato che la torta fosse confezionata hanno accettato: “Ma era minuscola, da non più di sei persone ed erano in dieci. La cameriera ha portato la torta in cucina e con fatica è riuscita a ricavare dieci fettine accettabili, le ha sistemate nel piatto in modo molto carino proprio per far fare bella figura al cliente nonostante le esigue porzioni. Insomma tra taglio, sistemazione e servizio al tavolo ci si è dedicata 25 minuti, tempo nel quale non ho potuto farle fare altro” chiosano dal locale.