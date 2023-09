Dopo i tre sold out di aprile al MediolanumForum, Lazza è tornato nella sua Milano per la grande festa conclusiva del suo tour all’Ippodromo Snai San Siro, sold out. Il cantante e pianista multiplatino ha amici e artisti come Guè, Emma (hanno annunciato il brano inedito in duetto “Amore cane”, in uscita il 13 ottobre) con Laura Marzadori, Capo Plaza, Fabri Fibra con Madame, Giaime, Nitro, Emis Killa, Irama, Fred De Palma & Tony Effe, Anna, Blanco con Sfera Ebbasta, Elodie con Tedua e Dardust. A sorpresa è stato accolto tra gli applausi anche Baby Gang con un “bentornato a casa fratello” da parte di Lazza. L’ospite ha ricambiato dicendo: “Devo ringraziare Lazza che ha convinto il giudice per portarmi qui stasera”.

Il rapper 21enne infatti era finito a ottobre 2022 in carcere per una sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como. A gennaio 2023 la sentenza di condanna a 4 anni e dieci mesi di reclusione. Poi Baby Gang è stato scarcerato per continuare i domiciliari all’interno di una comunità terapeutica. A luglio la pena si è tramutata con l’obbligo di dimora nel Comune dove risiede, con il conseguente divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9.