Galeotta fu la casuale foto di un turista. Sul Daily Mail è comparsa infatti la sagoma del principe Harry in visita a sorpresa alla chiesa di Windsor dove è stata sepolta la nonna. Nel primo anniversario della morte di Elisabetta il nipote le ha reso omaggio in gran segreto, anche se per puro caso la sua presenza in uscita dalla chiesa non è passata inosservata da un gruppo di turisti poco lontano.

La foto è stata scattata attorno all’ora di pranzo e ritrae un serissimo Duca del Sussex mentre lascia la cappella di St George. Secondo il Daily Mail si tratta di un viaggio improvviso e organizzato in segreto senza la volontà di voler incontrare altri membri della Famiglia Reale compreso il papà, il re Carlo, o il fratello William. Harry si dirigerà nelle prossime ore in Germania dove parteciperà agli Invictus Games. Il principe uscito dalla cappella di St. George è salito su una Range Rover che poi si è presto dileguata nel traffico.

Credit foto: amygiles0188/Twitter