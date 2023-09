Ieri, sabato 9 settembre, Gianni Morandi è riapparso con un video saluto sui social. Il motivo? Annunciare ai suoi fan di voler prendersi una pausa dalle piattaforme dove abitualmente racconta le sue giornate e promuove i suoi progetti musicali. “Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Facebook, Instagram e TikTok. Chissà, magari ci farà bene!”, ha raccontato Morandi nel video. Il cantante di Monghidoro “abbandona” quindi temporaneamente le sue attive fanbase con numeri da capogiro: 2 milioni di follower su Instagram, oltre 3 milioni di utenti attivi su Facebook e quasi 317mila seguaci sulla new entry TikTok.

Tra i commenti apparsi sotto l’annuncio social gli utenti hanno iniziato a porsi domande e preoccupazioni circa questa decisione improvvisa. D’altra parte, l’artista non si era allontanato dai social neanche nel periodo intenso della preparazione a Sanremo 2023, dove ha affiancato Amadeus come co-conduttore. “Gianni, prenditi tutte le pause che vuoi. L’importante è che non ci fai preoccupare. Prima devi star bene, poi viene tutto il resto. Non nasconderci nulla”, ha commentato una fan allarmata. Tra loro infatti c’è anche chi crede questa sia un’operazione studiata a tavolino. E anche se lui ha prontamente risposto al commento dicendo: “Cosa dovrei nascondere?”, in queste ore si stanno scatenando le ipotesi.

Secondo i fan, leggendo i commenti, Morandi potrebbe essere un nuovo concorrente di Pechino Express in partenza su Sky. Sarà così? Noi avanziamo un’altra ipotesi. E se Gianni fosse pronto per iniziare un’avventura come fuggitivo a Celebrity Hunted? Nella passata edizione Morandi aveva già partecipato al format per un cameo in occasione della fuga di Luca Argentero e Cristina Marino. Escludendo una possibile partecipazione nella casa più spiata d’Italia al Grande Fratello in partenza tra poche ore , su una cosa siamo d’accordo tutti: per un po’ di tempo dovremo abituarci a non vedere più le “foto di Anna”.