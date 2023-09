Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sposi. Il grande giorno è arrivato e, ieri 9 settembre, la coppia ha celebrato le nozze presso il castello dei Conti Zanardi Landi di Rivalta, in provincia di Piacenza. Un matrimonio meno social di quello della ben più famosa sorella Chiara con Fedez, in Sicilia. Pochi dettagli, dunque. Ma tanti pettegolezzi e indiscrezioni sull’organizzazione segreta della cerimonia che lo sposo, musicista e operaio specializzato della società LPS Electronics (come scritto sul suo profilo Linkedin), ha smentito attraverso alcune storie sul proprio profilo Instagram. “Unica regola imposta: ‘Bere almeno cinque litri a testa, non di acqua”, ha ironizzato riprendendo un articolo che titolava “Nozze blindate: gli invitati protestano per le regole imposte”.

Chiacchiere che si sono esaurite ieri quando Francesca e Riccardo, coppia fissa ormai da 15 anni, hanno condiviso video e foto del matrimonio sui loro profili social. Tra gli invitati, oltre alla famiglia Ferragni, numerosi vip. Ma l’attenzione dei followers che si sono imbattuti nelle immagini pubblicate è stata anche per la Royal couple del web: Chiara e Fedez. E in particolare per il rapper, ancora assente, a poche ore dal matrimonio, nelle storie Instagram della moglie e delle cognate. Prima della cerimonia, infatti, Chiara e Valentina Ferragni hanno condiviso con i loro seguaci qualche dettaglio dei preparativi: lo spuntino con un toast, il trucco, le acconciature e il viaggio in auto per raggiungere il castello. Mentre la più piccola delle tre sorelle si è mostrata in compagnia del nuovo fidanzato Matteo Napoletano, Chiara è apparsa sempre sola. Tra gli invitati, anche nel video in cui Francesca è arrivata all’altare accompagnata dai genitori, di Fedez neanche l’ombra.

I dubbi dei fan dei Ferragnez, però, sono stati (in parte) fugati dallo stesso artista che dopo ave pubblicato diversi video da casa, ha condiviso su Instagram due filmati. Nel primo, il rapper mostra i figli Leone e Vittoria vestiti di tutto punto al castello: entrambi, paggetto e damigella, hanno preceduto gli sposi all’altare spargendo fiori e portando le fedi. Nel secondo, inquadra uno dei dipinti che adornano le sale del Castello di Rivalta. A confermare la presenza di Fedez al matrimonio, poi, un selfie pubblicato in serata da Chiara Ferragni. “Cognatanza”, ha scritto l’imprenditrice in una storia Instagram con gli sposi, la sorella Valentina con il fidanzato e, appunto, il marito.

Quindi, poche ore fa, il rapper ha sciolto ogni riserva sulla sua presenza alla cerimonia, pubblicando sul proprio profilo Instagram (in un post e diverse storie) foto e video dell’evento. Tra i contenuti condivisi, un ritratto di famiglia e diversi scatti dei figli. Ma anche due filmati: nel primo si vedono Leone e Vittoria che precedono la zia Francesca all’altare; nel secondo i due sposi nel momento dell’unione. Insomma, Fedez, al matrimonio della cognata, c’è stato eccome. Ma forse ha preferito (giustamente!) lasciare il palcoscenico agli sposi.