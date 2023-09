Cena tra ragazze, “girls’ dinner” come scrive Chiara Ferragni a corredo di una serie di foto che hanno letteralmente fatto impazzire i fan. Il motivo? La compagnia. Insieme all’imprenditrice digitale, infatti, c’erano la neo mamma Diletta Leotta ed Elodie. Un concentrato di girl power che non ha lasciato indifferenti i follower, che si sono riversati a commentare gli scatti dimostrando di apprezzare molto questo trio inedito: “Voglio uscire con voi il sabato sera” scrive qualcuno. Con loro, in realtà, c’erano anche altre presenze, come l’influencer Francesca Muggeri. Secondo i bene informati le ragazze hanno cenato in un ristorante di pesce a Milano, per qualche ora di divertimento e buon cibo.

